شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، احتفالية العيد الوطني الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة التي أقامتها سفارة الدولة بالقاهرة.



جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام.



وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن مشاركة مصر في هذه المناسبة تعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أن الروابط المصرية-الإماراتية تمثل نموذجاً متميزاً للتعاون والتكامل في مختلف المجالات، وعلى رأسها دعم التنمية والاستقرار الإقليمي.



وأضاف أن الإمارات كانت ولا تزال داعماً استراتيجياً لمصر في جميع المحطات، مما يجسد قوة التنسيق بين القيادتين وحرصهما على تعزيز مصالح الشعبين الشقيقين، موكداً أن مصر تعتز دايماً بوجود الأشقاء الإماراتيين على أرضها كوطن ثانٍ لهم.



كما أشار إلى التقارب الكبير في رؤى البلدين نحو التنمية الشاملة، والتطور المستمر للتعاون في مجالات الصحة والتعليم والاستثمار والبنية التحتية، لافتاً إلى أن هذه العلاقات القائمة على الثقة المتبادلة تفتح افاقاً واسعة لشراكات جديدة في المرحلة المقبلة.



واختتم الوزير كلمته قائلا: «نتقدم بخالص التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحكام الإمارات وشعبها الكريم، ونشكر سعادة السفير حمد الزعابي على جهوده المستمرة في دعم العلاقات الثنائية، مؤكدين حرص مصر على تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بما يحقق الازدهار والاستقرار للبلدين والشعبين الشقيقين».



من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن العيد الوطني الإماراتي يخلّد ذكرى توحيد الإمارات السبع في 2 ديسمبر 1971، ويعد رمزاً لدولة حديثة أصبحت نموذجاً عالمياً في التنمية والتقدم، مشيراً إلى أن مشاركة مصر تأتي تقديراً للعلاقات راسخة وشراكة ممتدة عبر عقود بين البلدين.

