حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 3-12-2025 على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الأربعاء استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع أيضا أن يسود طقس اليوم بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره.



وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأربعاء يشهد شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا اعتبارًا من الساعات المتأخرة من ليل الثلاثاء حتى 9 صباح الأربعاء على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد وقد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

ومن المتوقع أيضا أن يكون هناك فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة أحيانا مساء على مناطق من السلوم ومطروح .



"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 14 والعظمى 23 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 12 والعظمى 23 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 12 والعظمى 24 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 22 درجة.

- دمياط الصغرى 16 والعظمى 23 درجة.

- بورسعيد الصغرى 17 والعظمى 23 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 22 درجة.

- العلمين الصغرى 13 والعظمى 21 درجة.

- مطروح الصغرى 13 والعظمى 22 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 24 درجة.

- السويس الصغرى 12 والعظمى 23 درجة.

- العريش الصغرى 12 والعظمى 24 درجة.

- رفح الصغرى 11 والعظمى 23 درجة.

- طابا الصغرى 13 والعظمى 23 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 26 درجة.

- الغردقة الصغرى 17 والعظمى 25 درجة.

- مرسى علم الصغرى 19 والعظمى 27 درجة.

- الفيوم الصغرى 10 والعظمى 23 درجة.

- بني سويف الصغرى 10 والعظمى 23 درجة.

- المنيا الصغرى 11 والعظمى 24 درجة.

- أسيوط الصغرى 11 والعظمى 23 درجة.

- سوهاج الصغرى 12 والعظمى 24 درجة.

- قنا الصغرى 13 والعظمى 25 درجة.

- الأقصر الصغرى 13 والعظمى 26 درجة.

- أسوان الصغرى 15 والعظمى 28 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 12 والعظمى 27 درجة.