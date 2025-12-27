إعلان

تامر أمين يحتفي بتأهل مصر: الروح القتالية عادت والحضور الجماهيري أجمل ما في الفوز

كتب : حسن مرسي

09:11 م 27/12/2025

الإعلامي تامر أمين

أكد الإعلامي تامر أمين أن فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا وتأهله لدور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية جاء مفاجأة سارة تحولت من تشاؤم سابق إلى فرح كبير.

وقال أمين في مستهل برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن المنتخب ضمن صدارة المجموعة بفضل المواجهات المباشرة، مضيفًا: "سبحان مغير الأحوال واللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه، أخيرًا الرياح أتت بما لا تشتهي السفن" ينطبق تمامًا لى هذا الإنجاز بعد القلق الذي ساد قبل البطولة.

أوضح أمين أن ما أسعده أكثر من النتيجة هو عودة الحماس الجماهيري للمنتخب، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان يقلقه في الفترة الأخيرة مع تراجع الاهتمام بمباريات المنتخب مقابل مباريات الأندية.

وتابع الإعلامي تامر أمين أن مباراة أمس مع جنوب أفريقيا أعادت له صورة منتخب مصر للأذهان، مؤكدًا أن المصريين تجمعوا في البيوت والمقاهي والساحات العامة لدعم الفريق بكل قوة.

أكد أمين، أن النقطة الثانية التي أسعدته هي عودة "الروح المصرية" القتالية رغم النقص العددي في الشوط الثاني أمام منتخب جنوب أفريقي منظم، مشددًا على أن هذه الروح دائمًا تميز المنتخب حتى لو لم يكن الأقوى فنيًا أو بدنيًا.

وأشار إلى أن الكابتن حسام حسن واللاعبين قدموا أداءً يستحق الإشادة، معربًا عن تفاؤله بمباريات مصر في الأدوار المقبلة طالما حافظ المنتخب على هذه الروح والدعم الجماهيري.

الإعلامي تامر أمين منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مباراة مصر وجنوب أفريقيا حسام حسن

