كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، مساء الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا.

ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

"أديب" منتقدًا واقعة تصوير ريهام عبد الغفور: لازم وقفة مع "المصورين الكسر"

أكد الإعلامي عمرو أديب أن واقعة تصوير الفنانة ريهام عبد الغفور بشكل غير لائق في عرض خاص لفيلم "خريطة رأس السنة" تمثل قذارة وقلة أدب رغم فائدتها في كشف الانتهاكات.

وقال أديب في برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن ريهام عبد الغفور فنانة عظيمة محترمة، مضيفاً أن التصوير حدث وهي تُعدل جلستها مما يجعل الصورة مشينة.

أديب لشوبير: مصطفى مش هيلعب بالضغط

وجّه الإعلامي عمرو أديب رسالة للإعلامي الرياضي أحمد شوبير، داعيًا إلى التوازن في دعم حراس مرمى المنتخب الوطني.

وخلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، قال أديب: "أنا عارف حبك لابنك.. ومتفهم ما تكتبه وتقصده، لكن مصطفى لسه عنده وقت أما محمد الشناوي معندوش وقت".

قريطم يوضح تعديلات قانون المرور: غرامات تصل لـ5 آلاف جنيه للنقل الثقيل

كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، عن فلسفة التعديلات المقترحة على قانون المرور، مؤكداً أنها تأتي لمواجهة الحوادث الجسيمة.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، قال قريطم: إن الدراسات التي أجراها قطاع المرور أظهرت أن تشديد العقوبات من شأنه تقليل حجم الحوادث والاستهتار الموجود.

هل تُدرج الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل؟.. الحكومة توضح

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تابعت خلال اجتماعها الأخير الاستعدادات اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف الحمصاني خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز" أنه تم استعراض احتياجات المحافظات المختلفة التي ستُدرج ضمن المرحلة الثانية.

داعية يوضح الحكم الفقهي في توقعات التاروت وقراءة الطالع

أكد الداعية عمرو الليثي، أن توقعات التاروت وقراءة الطالع حرام شرعًا، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أفتيا بحرمته حتى لو كان من باب التسلية.

أكد الداعية عمرو الليثي، أن توقعات التاروت وقراءة الطالع حرام شرعًا، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أفتيا بحرمته حتى لو كان من باب التسلية.