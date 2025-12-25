اختتمت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة داخل المنشآت الصحية وفق تعريفات الحالة المحدثة (CDC/NHSN 2024)، في إطار جهود الوزارة لرفع كفاءة الفرق الطبية وتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن البرنامج شمل أربع دورات تدريبية استفاد منها 148 متدرباً من 21 محافظة، هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، كفر الشيخ، الغربية، الشرقية، المنوفية، دمياط، الدقهلية، شمال سيناء، المنيا، الفيوم، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، الوادي الجديد، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

من جانبها، أفادت الدكتورة سالي محيي الدين، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى، أن التدريب استهدف مديري إدارات مكافحة العدوى ومسؤولي الترصد بالمديريات والجهات التابعة (التأمين الصحي، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، المستشفيات والمعاهد التعليمية، والمؤسسة العلاجية)، بحضور رؤساء فرق مكافحة العدوى ومسؤولي الترصد في جميع المستشفيات المدرجة بالبرنامج القومي الإلكتروني لترصد عدوى المنشآت الصحية.