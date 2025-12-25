استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، الدكتورة ياسمين فؤاد وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لاتفاقية مكافحة التصحر، وبحضور الدكتور محمد بيومى الخبير ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والأمم المتحدة فى تنفيذ إجراءات فعالة لمكافحة التصحر والتكيف مع التغيرات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه.

وبحسب بيان الري تم خلال اللقاء مناقشة إجراءات رفع كفاءة استخدام المياه بما ينعكس على تحقيق الزراعة المستدامة فى المناطق التى تتعرض للتصحر وتعانى من ندرة المياه، ومناقشة موقف الإعداد لتنفيذ مشروع إقليمي لتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء تحت مظلة مبادرة AWARe، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بمشاركة (٤) دول عربية هى مصر والأردن وتونس والمغرب.

وأشار الدكتور سويلم لمجهودات الدولة المصرية فى تنفيذ مشروعات وانتهاج سياسات تعزز من مواجهة تحدي تغير المناخ ومكافحة التصحر، خاصة مع التزايد الواضح فى تأثيرات تغير المناخ على قطاع المياه بما يمس حياة المواطنين وسبل عيشهم بشكل مباشر .

وأكد سويلم على أهمية التوجه نحو التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، وتعزيز كفاءة استخدام المياه بما يدعم الزراعة المستدامة، تماشيا مع الإعلان الصادر عن "مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر" COP16 الذى عقد بالسعودية فى شهر ديسمبر ٢٠٢٤، وبما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائي بالدول التى تعانى من ندرة المياه.

وأشار سويلم لأهمية تنفيذ مشروعات إقليمية فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء بمشاركة العديد من الدول العربية والأفريقية للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى، مع تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول والمؤسسات المختلفة فى هذا المجال.