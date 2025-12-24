كتب أحمد العش:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بشأن لجنة التصرف في أموال الجماعات الإرهابية، وصرف مليون و700 ألف جنيه إعانات عاجلة لضحايا حادث طريق الواحات، وقرارات مهمة من الحكومة للحد من حوادث الطريق.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن لجنة التصرف في أموال الجماعات الإرهابية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 732 لسنة 2025، والذي قضى بتجديد ندب القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف، الواردة أسماؤهم أدناه، لرئاسة وعضوية لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018، لمدة عام كامل اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، وذلك على النحو التالي:

مليون و700 ألف جنيه إعانات عاجلة لضحايا حادث طريق الواحات

وجَّه محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، بسرعة صرف إعانة مالية قدرها 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى من ضحايا حادث انقلاب واحتراق سيارة ربع نقل على طريق الواحات، والذي أسفر عن مصرع 8 عمال وإصابة 5 آخرين من أبناء قرية معصرة صاوي بمحافظة الفيوم.

وزير الثقافة يسلم وزير الخارجية 13 خريطة و22 وثيقة و43 اتفاقية تاريخية بعد ترميمها

سلم الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وثائق المرحلتين الأولى والثانية الخاصة بوزارة الخارجية إلى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك بعد الانتهاء من ترميمها داخل معامل الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

الحكومة تعدل قانون المرور.. والغرامات تصل لـ15 ألف جنيه

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.

الحكومة تعدل لائحة التصالح في مخالفات البناء.. تفاصيل

وافقت الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

مدبولي: 50 ألف موظف حتى الآن تم نقلهم لمقار عملهم بالعاصمة الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة حققت تقدما ملحوظا في ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن عدد الموظفين الذين تم نقلهم إلى مقار عملهم الجديدة تجاوز 50 ألف موظف حتى الآن.

مدبولي: مصر كانت دولة شبه حطام في 2014

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر كانت في 2014 دولة شبه حطام.

مدبولي: زيادة أكثر من 20% في الصادرات غير البترولية خلال العام الجاري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الصادرات غير البترولية تشهد نموًا ملحوظًا خلال العام الجاري.

