أكد الدكتور مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه تابع ما أثير مؤخرًا من نقاشات حول تشغيل القرآن الكريم بصوتٍ مرتفع عبر مكبرات الصوت، وما صاحب ذلك من آراء متباينة بين مؤيدٍ ومعارض.

وقال "شاهين"، بحسب بيان له، الأربعاء: نؤكد ابتداءً أن القرآن الكريم محلُّ تعظيمٍ وإجلال في قلوب المسلمين جميعًا، وأن سماعه عبادةٌ وقُربة، فإننا في الوقت ذاته نؤمن بأن تعظيم الشعائر لا يكون بمخالفة مقاصدها، ولا بإيذاء الناس أو التضييق عليهم.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: انطلاقًا من هذا الفهم المتوازن، نؤكد أن الأصل في قراءة القرآن الكريم أن تكون سببًا للسكينة والخشوع، لا مصدر إزعاج أو نفور، وقد قرر الفقهاء أن درء الأذى مُقدَّم، وأن إيذاء الناس – ولو بعملٍ صالح في أصله – غير مقبول شرعًا.

وأوضح أن تشغيل القرآن الكريم بمكبرات الصوت في الأوقات المتأخرة من الليل، وخاصة قبل أذان الفجر، قد يترتب عليه إزعاج المرضى، وكبار السن، والطلاب، وأصحاب الأعذار، وهو ما يتعارض مع مقاصد الشريعة القائمة على اليسر ورفع الحرج.

وأشار إلى أن الالتزام بأن تكون مكبرات الصوت الخارجية مخصصة للأذان فقط هو تنظيمٌ محمود، لا ينتقص من قدر القرآن، بل يحفظ له هيبته، ويحقق التوازن بين حق العبادة وحق الناس في الراحة والسكينة.

وبين أنه داخل المساجد أو في البيوت، فباب التلاوة مفتوح، ولكل إنسان أن يقرأ ويسمع القرآن بالقدر الذي يحقق له القرب من الله دون أن يضر غيره.

ووجه رسالة لمن يطالبون بعدم رفع الصوت، قائلًا:"نقول لهم إن المسلمين متفقون معكم على رفض الإزعاج، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن القرآن الكريم سيظل حاضرًا في القلوب والبيوت والمساجد، تعظيمًا وتلاوةً وتدبرًا".

كما وجه رسالة إلى من يتحفظون على هذا التنظيم، قائلًا:"نقول لهم إن خفض الصوت ليس انتقاصًا من القرآن، بل هو من فقه التعامل معه، ومن حسن الدعوة إليه، فكم من حقٍّ أُريد به خير، ولكن أسيء تطبيقه".

وأكد أن تنظيم استخدام مكبرات الصوت، وقصرها على الأذان، خاصة في أوقات السكون قبل الفجر، هو قرار يحقق المصلحة العامة، ويحفظ قدسية الشعيرة، ويؤكد سماحة الإسلام ورحمته بالناس جميعًا.

