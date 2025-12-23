تعاون نقابي مرتقب بين المهندسين والأطباء البيطريين خلال أيام

كتب أحمد العش:

استقبل المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر ورئيس اتحاد المهندسين العرب، بمكتبه في النقابة العامة، الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين ونائب رئيس اتحاد المهن الطبية، على رأس وفد من قيادات نقابة الأطباء البيطريين، في إطار تعزيز العلاقات النقابية وبحث سبل التعاون المشترك بين النقابتين.

قدم وفد نقابة الأطباء البيطريين خلال اللقاء، التهنئة للمهندس طارق النبراوي بمناسبة فوزه برئاسة اتحاد المهندسين العرب، مؤكدين أن تولي نقيب مهندسي مصر لهذا المنصب يعكس مكانة الدولة المصرية ويعزز دورها كقوة ناعمة مؤثرة في محيطها العربي.

وناقش الجانبان آفاق التعاون بين نقابتي المهندسين والأطباء البيطريين، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة لأعضاء النقابتين، إلى جانب بحث عدد من القضايا النقابية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف تعديل قوانين النقابات المهنية وسبل الارتقاء المستمر بأدائها وخدماتها.

واتفق الطرفان في ختام اللقاء، على توقيع بروتوكول تعاون مشترك خلال الأيام القليلة المقبلة، يتضمن مختلف مجالات التعاون والأنشطة المتبادلة، بما يحقق مزايا مباشرة لأعضاء النقابتين ويدعم العمل النقابي المشترك.

اقرأ أيضًا:

شبورة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

تفاصيل انطلاق تركيب مركب الملك خوفو الثانية بالمتحف المصري الكبير

مصدر: تسهيلات جديدة في ملف تراخيص المحال العامة قريباً