أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تعكس ثوابت الدولة المصرية في دعم الأشقاء الفلسطينيين، من خلال تكثيف الجهود الإغاثية العاجلة والتعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة باعتبارها مسؤولية أخلاقية وقومية لا تقبل المساومة.

وأكد أباظة، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن إعلان صندوق تحيا مصر تسيير قافلة مساعدات إنسانية ضخمة إلى قطاع غزة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، والتي تضم أكثر من 350 طنًّا من الدعم الغذائي والاحتياجات الأساسية، يجسد الدور التاريخي لمصر في نصرة الشعب الفلسطيني، ويعكس التزامًا عمليًّا بتخفيف معاناة المدنيين، لا سيما في ظل ظروف إنسانية بالغة القسوة ومع دخول فصل الشتاء وما يصاحبه من برد قارس ونقص حاد في مقومات الحياة.

وأشار النائب إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تحركات مصر المتواصلة سياسيًّا وإنسانيًّا لوقف نزيف المعاناة، وفتح الممرات الآمنة لإدخال المساعدات، وتفعيل قيم التكاتف العربي والإنساني في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني خلال الفترة الحالية.

وطالب أباظة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وعاجلة لدعم الجهود المصرية، من خلال عدة محاور؛ في مقدمتها الضغط الفوري لوقف الاعتداءات التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية وتوفير دعم مالي وإغاثي عاجل للمنظمات الإنسانية العاملة في غزة، مع تأمين ممرات إنسانية دائمة بإشراف دولي؛ لضمان تدفق المساعدات دون عوائق وتحمل القوى الكبرى مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه حماية المدنيين، منوهًا بضرورة دعم جهود إعادة الإعمار العاجل وتوفير مستلزمات التدفئة والرعاية الصحية؛ خصوصًا للأطفال وكبار السن.

وأكد النائب أن مصر ستظل صوت العقل والإنسانية في المنطقة، وحائط الصد الأول؛ دفاعًا عن حقوق الشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي إلى الارتقاء إلى مستوى الحدث، لأن إنقاذ غزة اليوم ليس خيارًا سياسيًّا، بل اختبار حقيقي لضمير العالم وإرادته في حماية الإنسان.

