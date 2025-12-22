إعلان

دار الإفتاء توضح حكم صيام شهر رجب وفضل الأعمال الصالحة فيه

كتب : مصراوي

08:11 م 22/12/2025

الشيخ أحمد وسام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد العش:

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول صيام شهر رجب، موضحًا أنه لم يرد عن النبي ﷺ أنه داوم على صيام هذا الشهر بعينه أو خصّه بعبادة معينة، جاء ذلك خلال حلقة برنامج فتاوى الناس المذاع على قناة الناس، إذ قالت سائلة من الجيزة: "صحابي بيصوموا فى أول شهر رجب، وفي ناس بتقول إن ما وردش عن النبي ﷺ الصيام فى شهر رجب، أفيدونا".

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن ذلك لا ينفي فضل الأعمال الصالحة في شهر رجب، مشيرًا إلى الحديث الشريف عن كثرة صيام النبي ﷺ في شهر شعبان: "ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان"، موضحًا أن الحديث يدل على مشروعية الأعمال الصالحة في رجب ورمضان، وأن الغفلة تقع عند بعض الناس في شعبان، بينما كان النبي ﷺ يحيي سنة الطاعة فيه.

وشدد أمين الفتوى على أن من أجلّ الأعمال وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى عبادة الصيام، مستشهدًا بالحديث القدسي: "كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزى به"، موضحًا فضل الصيام الذي يمنح الصائم فرحتين: فرحة عند الفطر وفرحة عند لقاء الله.

وأضاف الشيخ أحمد وسام أن الامتناع عن الصيام يكون فقط في الأيام التي نهى الشرع عن الصيام فيها، مثل يومي العيد وأيام التشريق، أما صيام أول يوم في شهر رجب أو الصيام في هذا الشهر عمومًا فهو جائز شرعًا ولا حرج فيه، مشددًا على ضرورة عدم الالتفات لمن ينهى عن صيام رجب دون دليل معتبر.

اقرأ أيضًا:

1500 جنيه.. منحة حكومية تُصرف خلال أيام لهذه الفئة بمناسبة عيد الميلاد

أعراض الإنفلونزا الخطرة لدى الأطفال.. متى تقلق؟

رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد وسام دار الإفتاء المصرية صيام شهر رجب برنامج فتاوى الناس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا.. "ثلاثي هجومي"
بينهم رئيس الاتحاد.. النيابة تحيل متهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف للمحاكمة
الصور الأولى من عزاء سمية الألفي بحضور ابنها عمر الفيشاوي
رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة