دار الإفتاء توضح حكم صيام شهر رجب وفضل الأعمال الصالحة فيه

كتب- أحمد العش:

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول صيام شهر رجب، موضحًا أنه لم يرد عن النبي ﷺ أنه داوم على صيام هذا الشهر بعينه أو خصّه بعبادة معينة، جاء ذلك خلال حلقة برنامج فتاوى الناس المذاع على قناة الناس، إذ قالت سائلة من الجيزة: "صحابي بيصوموا فى أول شهر رجب، وفي ناس بتقول إن ما وردش عن النبي ﷺ الصيام فى شهر رجب، أفيدونا".

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن ذلك لا ينفي فضل الأعمال الصالحة في شهر رجب، مشيرًا إلى الحديث الشريف عن كثرة صيام النبي ﷺ في شهر شعبان: "ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان"، موضحًا أن الحديث يدل على مشروعية الأعمال الصالحة في رجب ورمضان، وأن الغفلة تقع عند بعض الناس في شعبان، بينما كان النبي ﷺ يحيي سنة الطاعة فيه.

وشدد أمين الفتوى على أن من أجلّ الأعمال وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى عبادة الصيام، مستشهدًا بالحديث القدسي: "كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزى به"، موضحًا فضل الصيام الذي يمنح الصائم فرحتين: فرحة عند الفطر وفرحة عند لقاء الله.

وأضاف الشيخ أحمد وسام أن الامتناع عن الصيام يكون فقط في الأيام التي نهى الشرع عن الصيام فيها، مثل يومي العيد وأيام التشريق، أما صيام أول يوم في شهر رجب أو الصيام في هذا الشهر عمومًا فهو جائز شرعًا ولا حرج فيه، مشددًا على ضرورة عدم الالتفات لمن ينهى عن صيام رجب دون دليل معتبر.

