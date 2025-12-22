كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة أكتا للنقل الجماعي، التابعة لوزارة النقل، عن حاجتها للتعاقد مع سائقين وسائقات، وذلك في إطار خطتها لدعم منظومة النقل الجماعي، مع توفير عدد من المزايا الوظيفية وشروط التقديم.

وأكدت الشركة أن المتقدمين سيحصلون على حزمة مميزة من المزايا، تشمل تحمل الشركة لكافة الضرائب والتأمينات، إلى جانب رواتب وحوافز مجزية، وأرباح سنوية، وتأمين طبي، فضلاً عن توفير زي رسمي للعمل، كما تتيح الشركة أماكن إقامة للمغتربين من الرجال.

وأوضحت "أكتا" كل ما يتعلق بشأن شروط التقديم، مشيرةً إلى ضرورة حصول المتقدم على رخصة قيادة مهنية (أولى أو ثانية أو ثالثة) أو رخصة خاصة، على أن تكون سارية لمدة لا تقل عن عام، مع اجتياز اختبار القيادة الآمنة.