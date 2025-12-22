إعلان

شركة "أكتا" للنقل الجماعي تعلن فتح باب التعيين لسائقين وسائقات.. اعرف التفاصيل

كتب : محمد نصار

06:25 م 22/12/2025

شركة أكتا للنقل الجماعي

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة أكتا للنقل الجماعي، التابعة لوزارة النقل، عن حاجتها للتعاقد مع سائقين وسائقات، وذلك في إطار خطتها لدعم منظومة النقل الجماعي، مع توفير عدد من المزايا الوظيفية وشروط التقديم.

وأكدت الشركة أن المتقدمين سيحصلون على حزمة مميزة من المزايا، تشمل تحمل الشركة لكافة الضرائب والتأمينات، إلى جانب رواتب وحوافز مجزية، وأرباح سنوية، وتأمين طبي، فضلاً عن توفير زي رسمي للعمل، كما تتيح الشركة أماكن إقامة للمغتربين من الرجال.

وأوضحت "أكتا" كل ما يتعلق بشأن شروط التقديم، مشيرةً إلى ضرورة حصول المتقدم على رخصة قيادة مهنية (أولى أو ثانية أو ثالثة) أو رخصة خاصة، على أن تكون سارية لمدة لا تقل عن عام، مع اجتياز اختبار القيادة الآمنة.

شركة أكتا للنقل الجماعي وزارة النقل

