أصدر إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قرارًا بإلزام المحلات أيًا كان نوعها بوضع صندوق قمامة سعته لا تقل عن 240 لترًا أمام كل محل مع منح أصحاب المحلات مهلة أسبوعين لتنفيذ ذلك.

وفي حالة عدم الالتزام تقوم الإدارات المختصة بالنظافة بتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالف وتحصيل غرامة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون المحلات العامة رقم 154 لسنة 2019.

وأشار قرار محافظ القاهرة، إلى أن يتولى رؤساء الأحياء، ورؤساء أفرع هيئة النظافة وإدارات المتابعة، والرصد الإشراف على متابعة وتنفيذ ما سبق بكل دقة والعرض الدوري على محافظ القاهرة.

جاء ذلك القرار نظرًا لما تلاحظ خلال المرور اليومي والمتابعة من قيام أصحاب المحلات التجارية بإلقاء القمامة في الشوارع وعدم وجود صناديق مخصصة للقمامة أمام هذه المحلات بما يؤثر بالسلب على الشكل الحضاري للشوارع وصحة المواطنين.