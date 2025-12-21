تقدمت المحامية نهاد أبو القمصان، بخالص الشكر والتقدير لوزارة الداخلية على سرعة التحرك والتعامل الجاد مع واقعة التهديد المصحوب باستعراض سلاح ناري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها خلال أقل من أربعٍ وعشرين ساعة.

وأضافت أبو قمصان، في منشور عبر فيسبوك، أن خطورة الواقعة لم تقتصر على كونها رسائل تهديد، بل تمثلت في استخدام السلاح وصورته كوسيلة ترهيب، بما يشكل خطرًا مباشرًا على الأمن العام، لما يحمله من قابلية للتصعيد وبث الخوف ومحاولة تقويض سيادة القانون. كما أن استهداف محامية بسبب قيامها بعملها القانوني المشروع يُعد مساسًا بحق الدفاع وسير العدالة، ولا يمكن اعتباره شأنًا فرديًا أو خلافًا شخصيًا.

وأكدت أن سرعة التدخل عكست إدراكًا واضحًا لخطورة هذا النمط من التهديدات، ورسخت رسالة مهمة مفادها أن الترهيب والسلاح لا يمكن أن يكونا وسيلة لإسكات القانون أو إخافة من يلجأ إليه، وأن الأمن العام وسيادة القانون خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه.

وتابعت: يؤكد هذا التحرك أن الدولة قادرة على الردع والحماية في الوقت المناسب، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة، ويوجه رسالة طمأنة للضحايا بأن اللجوء للقانون يظل الطريق الآمن والمشروع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على شخص هدد المحامية نهاد أبو القمصان عبر إرسال صورة له بسلاح على الواتس اب بعد موقفها من فيديو الصعيدي وفتاة المترو.