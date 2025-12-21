صور.. مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالأكاديمية والكليات العسكرية

(أ ش أ):

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الإثنين، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارًا، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء

قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، و- فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 20 10

6 أكتوبر 20 10

بنهــــا 21 12

دمنهور 21 12

وادي النطرون 20 11

كفر الشيخ 20 11

المنصورة 21 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 21 13

بورسعيد 22 14

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 11

العريش 22 10

رفح 21 09

رأس سدر 22 13

نخل 18 06

كاترين 14 04

الطور 22 11

طابا 21 11

شرم الشيخ 25 15

الإسكندرية 21 11

العلمين 20 11

مطروح 20 10

السلوم 19 10

سيوة 18 08

رأس غارب 23 12

الغردقة 24 13

سفاجا 23 12

مرسى علم 25 14

شلاتين 26 17

حلايب 24 15

أبو رماد 25 14

رأس حدربة 24 15

الفيوم 21 10

بني سويف 21 10

المنيا 22 08

أسيوط 23 09

سوهاج 24 09

قنا 24 10

الأقصر 25 10

أسوان 27 12

الوادي الجديد 24 10

أبوسمبل 26 11

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 29 24

المدينة المنورة 27 16

الرياض 19 08

المنامة 23 18

أبوظبي 24 17

الدوحة 22 18

الكويت 21 10

دمشق 13 00

بيروت 21 14

عمان 16 07

القدس 15 05

غزة 21 14

بغداد 21 08

مسقط 24 17

صنعاء 22 07

الخرطوم 30 19

طرابلس 17 11

تونس 19 08

الجزائر 12 10

الرباط 16 11

نواكشوط 27 16

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 09 04

إسطنبول 14 09

إسلام آباد 19 10

نيودلهي 19 11

جاكرتا 31 24

بكين 04 03-

كوالالمبور 33 24

طوكيو 11 03

أثينا 15 08

روما 15 09

باريس 11 04

مدريد 07 01

برلين 05 01

لندن 11 07

مونتريال 06- 09-

موسكو 01 11-

نيويورك 02 00

واشنطن 07 01

أديس أبابا 22 12