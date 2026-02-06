وزير الأوقاف والمفتي يشاركان أهالي "الدقهلية" الاحتفال بالعيد القومي

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، بمكتبه صباح اليوم بديوان عام المحافظة، لأداء صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة في إطار الاحتفالات بالعيد القومي الـ 776 للمحافظة.

وأعرب وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية عن شكرهما وتقديرهما لمحافظ الدقهلية على دعوته الكريمة وكلماته الطيبة واستقباله الطيب على أرض العلم والعلماء، مشيرين إلى إنهم يتابعون جهود محافظ الدقهلية الملموسة فى خدمة المجتمع والسعي نحو توفير الخدمات للمواطنين في مراكز ومدن وقرى المحافظة .

ومن جانبه، رحب محافظ الدقهلية بوزير الأوقاف ومفتي الجمهورية والمرافقين لهما معربا عن تقديره لزيارتهما، والمشاركة في احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

وأكد أن وزارة الأوقاف لها بصمة واضحة في تفسير علوم الدين الصحيح ونشر المنهج الوسطي ولها جهود كبيرة في مواجهة الفكر المتطرف، مشيدا بدور وزير الأوقاف وبدور أئمة المساجد في نشر الوعى وتعاليم الدين الصحيح.

كما أعرب محافظ الدقهلية عن تقديره للجهود الكبيرة المبذولة من مفتي الجمهورية، والدور الملموس لدار الإفتاء في تصحيح المفاهيم المغلوطة وترسيخ الفهم الصحيح للدين، ومواجهة الفتاوى غير المسؤولة أو المتطرفة التي تثير الفتنة أو تضر بالمجتمع، ودور دار الإفتاء في تقديم التفسيرات الدينية المعتدلة والمتوازنة والصحيحة.