رفيق القاضي رئيسًا للإدارة المركزية لمكتب وزير الأوقاف

اعتمد أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اليوم، قرارًا بترقية الدكتور رفيق إبراهيم أبو المجد محمد القاضي، إلى منصب رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

يأتي ذلك ضمن السياسة التي انتهجها الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف منذ توليه منصبه، بالاعتماد على الشباب الأكفاء والدفع بهم في جميع مفاصل الوزارة.

ويعد الدكتور رفيق القاضي أحد أكفأ شباب وزارة الأوقاف، المشهود لهم بالكفاءة والإخلاص في العمل وإنجاز المهام التي تسند إليهم بمنتهى الدقة والسرعة، ويتمتع بعلاقات طيبة مع جميع العاملين بالوزارة، رغم صغر سنه.

وتولى رفيق القاضي مناصب عدة بوزارة الأوقاف أثناء تولي الدكتور محمد مختار جمعة منصب الوزير السابق، من أبرزها مدير مكتب رئيس القطاع الديني، عضوا بالمكتب الفني للوزير، مديرا للتنسيق بين الأجهزة السيادية، مديرا للمكتب الفني للوزير.