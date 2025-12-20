أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة من الاستقرار الجوي سيسود أغلب أنحاء الجمهورية خلال الأيام العشرة المقبلة.

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه الفترة لن تشهد فرصًا لسقوط أمطار، مع مرور بعض السحب الخفيفة فقط على مناطق محددة.

وأضاف القياتي أن درجات الحرارة نهارًا ستكون في معدلاتها الطبيعية والمعتدلة، حيث تصل العظمى في القاهرة إلى حوالي 22 درجة مئوية، بينما ترتفع في محافظات الصعيد لتسجل قرابة 28 درجة مئوية.

وتابع مشيرًا إلى أن الطقس سيكون لطيفًا ومشمسًا خلال فترات النهار.

وحذر عضو المركز الإعلامي من انخفاض كبير وملموس في درجات الحرارة مع حلول الليل وخاصة خلال الساعات الأولى من الصباح.

وأشار إلى أن هذا الانخفاض سيكون شديدًا في بعض المناطق، حيث قد تصل الصغرى في مناطق مثل سيناء إلى أقل من 5 درجات مئوية، بينما قد تلامس الصفر المئوي في مناطق مرتفعة مثل سانت كاترين، مع احتمالية هبوطها إلى ما دون الصفر خلال الأيام المقبلة.

ونبه القياتي إلى تكون شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والمجاورة للمسطحات المائية.

وأكد أن هذه الشبورة تؤدي إلى انخفاض حاد في الرؤية الأفقية، داعيًا قائدي المركبات إلى توخي الحذر الشديد واتباع إرشادات السلامة المرورية، والحرص على ارتداء الملابس الشتوية المناسبة لمواجهة برودة الطقس.