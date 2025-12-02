إعلان

إرشادات مهمة من الصحة للمسافرين.. تجنب الأدوية المحظورة دولياً

كتب : داليا الظنيني

09:14 م 02/12/2025

أرشيفية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تعمل على نشر قواعد عامة لتوعية المواطنين بخصوص الأدوية التي يحظر دخولها إلى بعض الدول الأجنبية.

وأوضح في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن المسافر يجب عليه التحقق المسبق، خاصة إذا كان يحمل أنواعا محددة من العقاقير، مبينا أن قائمة هذه الأدوية تشمل أدوية المهدئات، وبعض الأدوية النفسية، وأدوية الهرمونات وكمال الأجسام، مشيراً إلى أنها من الوارد أن تكون ممنوعة في بعض الدول التي يسافر لها المواطن.

وذكر أن بعض أدوية نزلات البرد والإنفلونزا قد تكون ممنوعة في بعض الدول مثل أمريكا واليابان، مشددا على أن النصيحة الأهم لكل مسافر هي التحقق من سفارة الدولة التي سوف يسافر لها بالأدوية الممنوع الدخول بها إلى هذه الدولة.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها عند حمل الأدوية الشخصية، حيث يجب أن تكون الكمية للاستخدام الشخصي فقط وتكفي فترة السفر، إضافة إلى أن يحمل المسافر روشتة طبية تثبت أهمية حصوله على هذا الدواء.

وأكد أن إجراءات التسليم والإفصاح في المطار، يجب أن يحمل المواطن الدواء في عبوته الأصلية الخاصة به ويجب ان يفصح في مطار الدولة التي يسافر إليها عن أنه يحمل أدوية للعلاج الشخصي.

