نجيب محفوظ شخصية العام.. "مجاهد" يكشف تفاصيل الدورة 57 لمعرض الكتاب

كتبت -داليا الظنيني :

أكد الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن الدورة الـ57 تشهد تحضيرات مكثفة، كاشفًا عن تفاصيل جديدة تتعلق بتنظيم المعرض وشعاره.

وقال مجاهد خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن نظام القرعة العلنية لتحديد مواقع دور النشر يُنفذ لضمان العدالة والشفافية، وهو نظام متَّبع منذ ثلاث سنوات.

وأضاف أن اختيار المواقع يتمّ بطريقتين، الأولى للمساحات المميزة التي يحددها الناشر بنفسه، والثانية تخص 70% من المشاركين، حيث تُجرى قرعة علنية بحضور الناشرين وممثلي اتحاد الناشرين والهيئة المصرية العامة للكتاب، لضمان عدم وجود أي شبهة محاباة في توزيع الأماكن.

وأشار مجاهد، إلى أنَّ التحضيرات للدورة الجديدة تسير على قدم وساق، مؤكّدًا أنَّه من المنتظر الانتهاء من جميع التجهيزات قبل منتصف الشهر الجاري.

وذكر أنَّ البرنامج الثقافي والفني سيكون ضخمًا ويضم ندوات وورش عمل ولقاءات، بالإضافة إلى مشاركة أسماء بارزة من مصر والعالم العربي.

وكشف المدير التنفيذي أنَّه تمّ إطلاق شعار المعرض لهذا العام لأول مرة، موضحًا أنَّه تمّ اختيار الأديب العالمي نجيب محفوظ ليكون شخصية المعرض، بمناسبة مرور 20 عامًا على وفاته.

وأوضح أنَّ الشعار المختار هو عبارة موثقة قالها محفوظ في حوار صحفي عام 1991، وهي "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا".

وشدد على أهمية نسب العبارات الصحيحة إلى كبار الأدباء، خاصة بعدما انتشرت الكثير من الأقوال المغلوطة المنسوبة إليهم.