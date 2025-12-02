"الآثار" تفتتح معرضًا للصور عن مقبرة نفرتاري بالمتحف المصري.. ما علاقة

تصوير– نادر نبيل:

أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم، أن أي عضو داخل قبة البرلمان لن يكون إلا نتيجة إرادة شعبية حرة ونزيهة، مشددًا على أن الانتخابات تمثل حقًا دستوريًا للمواطنين في اختيار ممثليهم دون أي تدخل أو تلاعب.

وأوضح بدوي، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، التي أُجريت في 13 محافظة وتنافس فيها 1316 مرشحًا بالنظام الفردي، أن الهيئة تبذل جهودًا كبيرة لضمان سير العملية الانتخابية وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية لحماية حقوق الناخبين والمرشحين على حد سواء.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن ضمان حرية التصويت والمنافسة العادلة يمثل أولوية قصوى للهيئة، مؤكدًا أن أي تجاوز أو مخالفة يتم التعامل معها فورًا لضمان أن تكون نتائج الانتخابات انعكاسًا حقيقيًا لإرادة الشعب المصري.

وأضاف أن الهيئة ستواصل متابعة مراحل الجولة الثانية من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، من التصويت داخل وخارج البلاد وحتى إعلان النتائج النهائية، لضمان استكمال الاستحقاق الدستوري بأمان وشفافية.