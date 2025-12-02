رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: لا نتستر على أي مخالفة أو مخالف في انتخابات

حدد الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد إجراء انتخابات الدوائر التي ألغيت انتخاباتها بالمرحلة الأولى، وذلك باجراء التصويت في الدوائر يومي 8 و9 ديسمبر بالخارج ويومي 10 و11 ديسمبر بالداخل.



وقال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، إنه في حالة وجود إعادة يكون التصويت في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير وفي الداخل يومي 3 و4 يناير.



وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن إعلان نتيجة الانتخابات سيكون يوم 10 يناير القادم.



ولفت رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب قد جرت في مناخ ديمقراطي شديد.



وضمت المرحلة الثانية من انتخابات النواب نحو 73 دائرة انتخابية، و5287 لجنة فرعية، فيما يتنافس فيها 1316 مرشحًا بالنظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة في دائرتي القوائم بقطاعي القاهرة وشمال ووسط وجنوب الدلتا وشرق الدلتا.

