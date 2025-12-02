إعلان

الوطنية للانتخابات تكشف أسباب إبطال لجنتين انتخابيتين في المرحلة الثانية

كتب : محمود الشوربجي

02:24 م 02/12/2025
تصوير - نادر نبيل:

كشف المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن سبب الإبطال الجزئي للجنتين فرعيتين بالدقهلية والقليوبية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، أنه تقرر إبطال أعمال اللجنة الفرعية 78 التابعة للدائرة الثالثة مركز بلقاس في الدقهلية؛ وذلك لقيام نجل أحد المرشحين باقتحام اللجنة وإتلاف الصندوق الانتخابي وتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأشار إلى أنه تقرر أيضًا الإبطال الجزئي للجنة الفرعية 49 التابعة للدائرة الثانية مركز طوخ بالقليوبية؛ وذلك لتداول ورقة إبداء رأي خارج المقر الانتخابي مع إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
ولفت رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب قد جرت في مناخ ديمقراطي شديد.
وضمت المرحلة الثانية من انتخابات النواب نحو 73 دائرة انتخابية، و5287 لجنة فرعية، فيما يتنافس فيها 1316 مرشحًا بالنظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة في دائرتي القوائم بقطاعي القاهرة وشمال ووسط وجنوب الدلتا وشرق الدلتا.


