رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: لا نتستر على أي مخالفة أو مخالف في انتخابات

تصوير - نادر نبيل:

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في دائرة قطاع شرق الدلتا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، أن انتخابات المرحلة الثانية قد جرت في مناخ ديمقراطي شديد.

أشار إلى انتهاء الجولة الأولى من المرحلة الثانية من الاستحقاق الانتخابي لاختيار أعضاء مجلس النواب في ظل متابعة دقيقة لمجريات العلمية الانتخابية منذ بدء فترة الدعاية وحتى فرز الأصوات وتقديم التظلمات.

وتشمل انتخابات المرحلة الثانية محافظات القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وفق بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات.

