الوطنية للانتخابات: فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة قطاع شرق الدلتا

كتب : محمود الشوربجي

02:22 م 02/12/2025
    إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (6)_6
    إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (14)_14
    إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (10)_10
    إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (12)_12
    إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (16)_16
    إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (17)_17
    إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (15)_15
    إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (13)_13
    إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (11)_11
    إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (19)_19
    إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (18)_18
    إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (3)_3
    إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (2)_2
    إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (7)_7
    إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (4)_4

تصوير - نادر نبيل:

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في دائرة قطاع شرق الدلتا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، أن انتخابات المرحلة الثانية قد جرت في مناخ ديمقراطي شديد.

أشار إلى انتهاء الجولة الأولى من المرحلة الثانية من الاستحقاق الانتخابي لاختيار أعضاء مجلس النواب في ظل متابعة دقيقة لمجريات العلمية الانتخابية منذ بدء فترة الدعاية وحتى فرز الأصوات وتقديم التظلمات.

وتشمل انتخابات المرحلة الثانية محافظات القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وفق بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات.

المستشار حازم بدوي فوز القائمة الوطنية مؤتمر صحفي انتخابات مجلس النواب 2025

