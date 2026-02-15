أحمد موسى: مرتبات الصحفيين من أقل الأجور في مصر والبدلات رمزية

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تدني الأجور في الوسط الصحفي، مشيرًا إلى أن مرتبات الصحفيين تُعد من أقل الأجور في مصر، معقبًا: "الوضع صعب جدًا حتى في مؤسسات كبرى مثل الأهرام".

وقال "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن مرتبات الصحفيين لا تتناسب مع الجهد المبذول، موضحًا أن البدلات الممنوحة مثل بدل اللبس والمراجع والتكنولوجيا أصبحت رمزية وغير كافية، ووصفها بأنها "حاجة تضحك"، مؤكدًا أن هذا الوضع يؤثر على استقرار المهنة وجاذبيتها.

وأضاف أن هناك فئة من الصحفيين المؤقتين بقيت سنوات طويلة دون تعيين دائم، مشددًا على أن القطاع بحاجة ماسة إلى ضخ دماء جديدة من الشباب لتجديد النشاط الصحفي ومواكبة التطورات الإعلامية الحديثة.

وتابع موسى أن التعيينات المتوقفة أمر غير صحيح ويجب معالجته، لافتًا إلى أن المسؤولية تقع على رؤساء الهيئات ووزير الإعلام والدولة والحكومة، وأن هناك أشخاصًا كثيرين ينتظرون منذ سنوات للحصول على حقوقهم الوظيفية.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك حاجة إلى انطلاقة حقيقية في القطاع، مشددًا على أن "مين يتكلم في ده؟"، داعيًا إلى تحرك سريع لإنصاف الصحفيين المؤقتين وفتح الباب أمام الشباب لضخ دماء جديدة تحيي المهنة وتلبي احتياجات الجمهور في عصر الإعلام الرقمي.