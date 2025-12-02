رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: لا نتستر على أي مخالفة أو مخالف في انتخابات

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن إبطال عمل اللجنة الفرعية رقم 78 بدائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى إبطال اللجنة الفرعية رقم 49 بدائرة طوخ بمحافظة القليوبية.

وأشار بيان الهيئة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية، ومعالجة أي مخالفات أو ملاحظات قد تؤثر على سير الانتخابات داخل هذه اللجان الفرعية.

وأكدت الهيئة أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتعويض اللجان الملغاة بما يضمن استمرار العملية الانتخابية بشكل طبيعي، مع توفير اللوجستيات والتسهيلات اللازمة للناخبين في الدوائر المتأثرة.

وتشمل انتخابات المرحلة الثانية محافظات القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وفق بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتضم هذه المرحلة 73 دائرة انتخابية، و5287 لجنة فرعية، فيما يتنافس فيها 1316 مرشحًا بالنظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة في دائرتي القوائم بقطاعي القاهرة وشمال ووسط وجنوب الدلتا وشرق الدلتا.

