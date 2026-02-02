تحطم طائرة مسيرة مجهولة في منطقة عسكرية في بولندا

(د ب أ)

ذكرت الإذاعة البولندية اليوم الاثنين، أن الشرطة العسكرية البولندية تحقق في حادث تحطم طائرة مسيرة مجهولة بالقرب من منشآت وحدة استطلاع لاسلكى إلكتروني.

وذكر راديو "زد اي تي"، بعد أن أكدت القوات المسلحة الحادث، أن الطائرة المسيرة تحطمت على بعد 70 مترا من مستودع للأسلحة في القاعدة شمال العاصمة وارسو يوم الخميس.

وتتولى وحدة الجيش في برزاسنيسز (على بعد 80 كيلومترا من العاصمة) مسؤولية مراقبة الاتصالات اللاسلكية على الحدود الشمالية والشرقية لبولندا.

وتشمل هذه الحدود "فجوة سوالكي" وهي منطقة حدودية ذات أهمية استراتيجية بين بولندا وليتوانيا العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وبيلاروس وجيب كالينينجراد الروسي، وهما جارتان معاديتان.

وتعتبر الفجوة التي يبلغ طولها نحو 65 كيلومترا النقطة الإستراتيجية الأضعف بالنسبة لحلف الناتو.