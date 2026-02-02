إعلان

تحطم طائرة مسيرة مجهولة في منطقة عسكرية في بولندا

كتب : مصراوي

11:34 م 02/02/2026

تحطم طائرة مسيرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

ذكرت الإذاعة البولندية اليوم الاثنين، أن الشرطة العسكرية البولندية تحقق في حادث تحطم طائرة مسيرة مجهولة بالقرب من منشآت وحدة استطلاع لاسلكى إلكتروني.

وذكر راديو "زد اي تي"، بعد أن أكدت القوات المسلحة الحادث، أن الطائرة المسيرة تحطمت على بعد 70 مترا من مستودع للأسلحة في القاعدة شمال العاصمة وارسو يوم الخميس.

وتتولى وحدة الجيش في برزاسنيسز (على بعد 80 كيلومترا من العاصمة) مسؤولية مراقبة الاتصالات اللاسلكية على الحدود الشمالية والشرقية لبولندا.

وتشمل هذه الحدود "فجوة سوالكي" وهي منطقة حدودية ذات أهمية استراتيجية بين بولندا وليتوانيا العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وبيلاروس وجيب كالينينجراد الروسي، وهما جارتان معاديتان.

وتعتبر الفجوة التي يبلغ طولها نحو 65 كيلومترا النقطة الإستراتيجية الأضعف بالنسبة لحلف الناتو.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحطم طائرة مسيرة بولندا وحدة استطلاع لاسلكى إلكتروني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رمضان 2026. محمد إمام يعلن عرض مسلسل "الكينج" علي قناة شهيرة لأهل المغرب
زووم

رمضان 2026. محمد إمام يعلن عرض مسلسل "الكينج" علي قناة شهيرة لأهل المغرب
مختار جمعة: يغفر الله لعباده في ليلة النصف من شعبان إلا هؤلاء
أخبار مصر

مختار جمعة: يغفر الله لعباده في ليلة النصف من شعبان إلا هؤلاء
خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026
الموضة

خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز جرامي 2026
أبوالمعاطي زكي: أكثر فترة لعب فيها شيكابالا وأبدع بعد زيارته للسيدة نفيسة
مصراوى TV

أبوالمعاطي زكي: أكثر فترة لعب فيها شيكابالا وأبدع بعد زيارته للسيدة نفيسة
بعد ساعات من رحيل الأم… الابن يلحق بها في حادث مأساوي على طريق أسيوط الصحراوي
أخبار المحافظات

بعد ساعات من رحيل الأم… الابن يلحق بها في حادث مأساوي على طريق أسيوط الصحراوي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027