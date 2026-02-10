رئيس "اتصالات النواب" يكشف مقترحات تقنين استخدام الأطفال للهواتف

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن انطلاق المداولات البرلمانية الرامية لصياغة قانون متكامل يُقنن تواجد الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن خطة الدولة الاستراتيجية لتحصين الجيل الناشئ ضد المخاطر الرقمية.

وقال بدوي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن اللجنة بدأت سلسلة اجتماعات موسعة ضمت وزراء الاتصالات، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية، لبحث الآليات التقنية والضوابط التنفيذية اللازمة، مشيرًا إلى حضور ممثلين عن شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى للمشاركة في وضع حلول واقعية قابلة للتطبيق.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات أن الجهود الحالية تتركز على تحديد المراحل العمرية التي سيشملها القانون، ووضع معايير صارمة تضمن حجب المحتوى غير اللائق أو الضار عن القُصّر، مؤكدًا أن اللجنة في حالة انعقاد مستمر لحين الاستقرار على الصيغة النهائية للتشريع وعرضه على البرلمان لاتخاذ إجراءات إقراره.