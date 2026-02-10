أحمد موسى يشيد بالتعديل الوزاري الجديد: يُلبي تطلعات المواطنين

علق الإعلامي أحمد موسى، على التعديل الوزاري الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، مؤكداً أن حالة الجدل والآراء المتضاربة التي سادت الشارع المصري خلال الأيام الماضية انتهت بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي حسمت المشهد ووجهت رسائل طمأنة للشعب المصري.

وقال موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن التغيير الوزاري جاء تلبية لتطلعات المواطنين، معرباً عن تقديره للرئيس السيسي على دقة الاختيارات واعتمادها على كفاءات عالية.

كما أشاد باستحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والذي شغله الدكتور حسين عيسى، موضحاً أن هذه الخطوة تحدث للمرة الأولى وتؤكد جدية الدولة في إدارة الملف الاقتصادي.

وأضاف أن العام الحالي يمثل المحطة الأخيرة في التعامل مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يتطلب تخطيطاً استراتيجياً دقيقاً لما بعد هذه المرحلة، والسياسات الاقتصادية المقبلة ترتكز على رؤية مستقبلية تهدف إلى تحقيق الاستقرار بعيداً عن البرامج التمويلية الدولية.

وأوضح أن تولي المستشار محمود الشريف حقيبة وزارة العدل يعد اختياراً صادف أهله، لكونه قامة قضائية تنتمي لواحدة من كبرى عائلات سوهاج، وقد أثبت كفاءته في كافة المناصب التي تقلدها، وهو ما تحتاجه المرحلة الراهنة بامتياز.

وأشار إلى أن اختيار ضياء رشوان وزيراً للإعلام هو "قرار عبقري" جاء في توقيت مثالي، مستعرضاً مسيرته كابن لمؤسسة الأهرام ونقيب سابق للصحفيين ودوره البارز في الحوار الوطني وإدارة الملفات الإعلامية خلال أزمة غزة.

وأكد أن الدولة كانت بحاجة لشخصية تمتلك القدرة على الرد الفوري على الشائعات ومخاطبة الرأي العام بالنيابة عن الدولة في أي وقت.