التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بأعضاء السكرتارية التنفيذية لإسبوع القاهرة للمياه والسادة أعضاء اللجنة التنظيمية للإسبوع، لإستعراض ما تحقق من نجاح خلال "إسبوع القاهرة الثامن للمياه" والذى عُقد خلال الفترة (١٢ - ١٦) أكتوبر ٢٠٢٥ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والترتيب لعقد "إسبوع القاهرة التاسع للمياه" في شهر إكتوبر ٢٠٢٦ .

وبحسب بيان، توجه "سويلم" بالشكر لكافة العاملين بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، وخاصة أعضاء السكرتارية التنفيذية واللجنة التنظيمية واللجنة العلمية للإسبوع ولجنة المسابقات على ما بذلوه من مجهودات متميزة والتى تجلت في النجاح الكبير لفعاليات "إسبوع القاهرة الثامن للمياه" بما يليق بالمكانة الإقليمية والدولية الكبيرة لمصر .

وأشاد بالترتيبات اللوجيستية المتميزة التى نعهدها دوما خلال الاسبوع والتى يتم تنفيذها من خلال مجهودات الكوادر البشرية بالوزارة، مؤكداً على تطلعه لتحقيق الأفضل دائماً بمجهودات أبناء الوزارة، داعياً الجميع للاستمرار في بذل هذه المجهودات لإنجاح "إسبوع القاهرة التاسع للمياه".

وأشار "سويلم" إلى أنه علينا أن نفتخر بإسبوع القاهرة للمياه، والنجاح المتنامى للإسبوع على مدار السنوات الثمانية الماضية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتنامي الوجود الدولى المتميز للإسبوع عاما بعد عام كأحد أبرز الفعاليات الدولية فى مجال المياه التى يحرص الوزراء وكبار المسئولين والخبراء والباحثين والمتخصصين من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالمياه، مشيرا لحرص الوزارة دوما على عرض ومناقشة أبرز الملفات المثارة على الساحة الدولية فى مجال المياه لمناقشتها خلال فعاليات الإسبوع كل عام .

وفيما يخص الإعداد لعقد النسخة التاسعة لإسبوع القاهرة للمياه خلال الفترة (٢٥ - ٢٩) أكتوبر ٢٠٢٦ تحت عنوان "المياه كمحفّز للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام" فقد أكد الدكتور سويلم الحرص على تطوير عملية تنظيم الجلسات الفنية والعلمية، وتطوير المحتوى الفنى والعلمى، ومواصلة الإعتماد على أفضل المتحدثين الدوليين والمحليين فى مجال المياه، والحفاظ على المستوى المتميز للأوراق العلمية المقدمة للعرض ضمن فعاليات الإسبوع، والعمل على توسعة المعرض المقام على هامش الإسبوع وضم أكبر عدد من الشركات المصرية العاملة فى مجال المياه لعرض ابتكاراتها ومنتجاتها المتميزة .

