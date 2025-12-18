تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، إذ يرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

هل تقر الحكومة حزمة اجتماعية جديدة قريبًا؟.. متحدث الوزراء بوضح

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن حقيقة إقرار حزمة إضافية لزيادة الأجور خلال الوقت الراهن.







الأوقاف: رفع إيجارات الأراضي لسد الفجوة السعرية.. ومواجهة "السماسرة

أعلن الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن صدور قرار وزاري يقضي بتحريك القيمة الإيجارية للأراضي التابعة للوزارة.

ولفت إلى أن هذا التحرك جاء نتيجة الاتساع الكبير في الفجوة بين الإيجارات الحالية للأوقاف والأسعار السائدة في السوق الزراعي، وهو ما جعل الوضع القائم غير منطقي ولا يتماشى مع المستجدات الاقتصادية.

جمال شعبان: الفيروس المنتشر حالياً "الإنفلونزا H1N1" وليس سلالات كورونا

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الموجة الحالية من الإصابات التنفسية التي تجتاح البيوت ليست ناتجة عن سلالات جديدة من فيروس "كورونا" كما يعتقد البعض، بل هي إصابات بفيروس الإنفلونزا الموسمية من نوع H1N1.

وأشار إلى أن هذا الفيروس يظهر بشكل عنيف هذا العام ويسبب أعراضًا مجهدة تستدعي الحذر، خاصة بين الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

وزير سابق: المشهد السياسي المصري بات يتمتع بحيوية ملموسة

أبدى الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، تفاؤلًا كبيرًا بشأن آفاق العام المقبل، مستنداً إلى سلسلة من التطورات الإيجابية التي شهدتها الدولة المصرية على مدار عام 2025 في الملفين السياسي والاقتصادي.

وأكد وزير الثقافة الأسبق، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.

وزير الاتصالات: نستهدف بناء مجتمع رقمي يرتكز على التكنولوجيا في كافة مناحي الحياة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة المصرية بدأت منذ منتصف عام 2018 في صياغة استراتيجية متكاملة لبناء مصر الرقمية.

وأوضح أن هذه الرؤية تستهدف بناء مجتمع يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا الرقمية في كافة قطاعات الحياة ومجالات التنمية الاقتصادية الشاملة.

خالد أبو بكر: 30% تحت خط الفقر.. والمواطن يحتاج حلولاً تلمس واقعه



قال المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، إن هناك تحديات للوضع الاجتماعي في مصر، مشيراً إلى أن نسبة الفقر بلغت ما يتراوح بين 29% و30%، وهو ما يترجم فعلياً إلى وجود 30 مواطناً من بين كل 100 يعيشون دون خط الفقر وفقاً لتقديرات البنك الدولي، الذي يحدد هذا الخط بـ 3.65 دولار للفرد يومياً في الدول منخفضة الدخل.