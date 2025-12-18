كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة المصرية بدأت منذ منتصف عام 2018 في صياغة استراتيجية متكاملة لبناء «مصر الرقمية»، موضحًا أن هذه الرؤية تستهدف بناء مجتمع يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا الرقمية في كافة قطاعات الحياة ومجالات التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأضاف الوزير، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الركيزة الأساسية لهذه الاستراتيجية تمثلت في تحويل قطاع الاتصالات من مجرد قطاع «خدمي» يقتصر على تقديم خدمات البريد والرقمنة، إلى قطاع يجمع بين الصبغة الخدمية والإنتاجية في آن واحد.

وذكر أن الجانب الإنتاجي للقطاع يركز على تعظيم المساهمة في الناتج القومي الإجمالي، عبر زيادة الصادرات الرقمية وتوفير فرص عمل واسعة للشباب، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يهدف إلى رفع معدلات نمو القطاع وزيادة حصته في الاقتصاد الوطني، بالتوازي مع تطوير وتدعيم البنية التحتية الرقمية بكافة أشكالها.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن تنفيذ هذه الرؤية اعتمد على مسارين متوازيين؛ الأول يُعنى بتطوير البنية الأساسية، والثاني يركز على الشق الإنتاجي والتصديري، لافتًا إلى أن العمل الدؤوب على هذه الاستراتيجية امتد لنحو 8 سنوات، ما انعكس إيجابًا على نمو القطاع وازدهاره.

وبين أن تعزيز دور مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي تطلّب التركيز على القوة الضاربة والميزة التنافسية الكبرى التي تمتلكها البلاد، وهي الثروة البشرية.

وأشار إلى أن الوزارة تبنت منذ عام 2019 خطة توسعية لرفع كفاءة الكوادر في مجالات التكنولوجيا المختلفة.

وأوضح أن هناك طفرة هائلة حدثت في أعداد المتدربين؛ فبينما كان المستهدف تدريب نحو 4 آلاف شخص سنويًا في عام 2018، نجحت الوزارة في الوصول إلى تدريب 500 ألف شخص خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، ما يعكس حجم التطور في بناء الإنسان المصري رقميًا.