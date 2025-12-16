"تعليم الغُرزة بقلوب البقر".. طبيب يفاجئ باسم يوسف بذكريات قصر العيني

علق الإعلامي باسم يوسف، على منشور لأحد الأطباء يعتز خلاله بأنه تعلم بعض ممارسات الطب على يد باسم يوسف خلال فترة وجوده في كلية طب قصر العيني.

وكتب الطبيب أحمد البربري: "كنت شغال مع أستاذ كبير ف القصر العيني النهارده لأول مرة.. لقيته بيقولي أنت عارف مين أول حد علمني طريقة الغرزة دي.. حد مشهور أوووووي يا أحمد.. قولتله البروف يعقوب مفيش غيره.. قال لا حد مشهور وبيطلع على التليفزيون كتير.. المهم يعني طلع باسم يوسف في الآخر".

بدوره، قال باسم يوسف عبر فيسبوك: "مش عارف مين الدكتور اللي قال كده بس تحياتي وحبي وتقديري له وأكيد اللي علمته ده بقى أحسن مني ألف مرة".

وأضاف يوسف: "أنا فاكر لما كنت مدرس مساعد كنت باجيب قلوب بقر من الجزار وبعدين اجيب خيوط جراحية منتهية الصلاحية وبعدين نعمل ورش تدريب عشان ندرب النواب الجداد على الغرز المختلفة، كأننا بنعمل عملية توصيل الشرايين".

وتابع: "أنا عملت كده لأني شفت اللي أكبر مني بيعمل كده للصغيرين.. قسم 24 جراحة قلب وصدر كان فيه ناس كتيرة عظماء مش بيبخلوا على اللي أصغر منهم بالعلم والتدريب.. فشكرا لكل اللي علمني".