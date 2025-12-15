شهدت مصر، اليوم الإثنين أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها اصدارالدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عدة قرارات بتعيين وتجديد تعيين 14 رئيسًا لمجالس الأقسام العلمية بكلية طب قصر العيني، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم المنظومة الأكاديمية والطبية، وتعزيز كفاءة الأداء العلمي والإداري داخل الكلية، باعتبارها قلعة الطب في مصر وافريقيا والشرق الأوسط

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

المتحف الكبير يحدد 15 ألف زائر حدًا أقصى يوميًا

كشف أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، عن قرار إدارة المتحف بتحديد حد أقصى لعدد الزائرين يوميًا، يصل إلى 15 ألف زائر، وذلك في إطار تنظيم حركة الزيارات والحفاظ على جودة التجربة السياحية داخل المتحف.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير السياحة: التكنولوجيا وحدها لا تكفي للتواصل مع السائحين

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن المنتج السياحي المصري يتميز بتقديم "تجربة اجتماعية فريدة وثرية للسائح"، مشيرًا إلى أن جميع الحملات التسويقية التي تنفذها الدولة تركز على هذا التوجه باعتباره أحد أهم عناصر التميز للمقصد المصري.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير الأوقاف يشارك في الجلسة الافتتاحية لندوة "الفتوى وقضايا الواقع الإنساني"

شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فعاليات الجلسة الافتتاحية للندوة العالمية الثانية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التي تنظمها دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

إسكان الشيوخ تبدأ مناقشة خطة عملها بدور الانعقاد الجديد

انطلقت منذ قليل اجتماعات لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، حيث خُصص الاجتماع الأول لوضع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وتحديد الملفات الأساسية التي ستتناولها خلال الفترة المقبلة، بما يعكس التزام اللجنة بمتابعة مشروعات البنية التحتية وخطط التنمية المحلية بشكل منظم وفعّال.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء

جدَّدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نفيها جملةً وتفصيلًا ما يتردد عن إقرار زيادات جديدة في شرائح استهلاك الكهرباء، مؤكدةً أنها ملتزمة بتطبيق الأسعار التي تم إقراراها منذ سبتمبر ٢٠٢٤ الماضي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

100 ألف جنيه غرامة كسر الصمت الانتخابي في جولة الإعادة

بدأ الصمت الانتخابي، أمس الأحد، بالتزامن مع انطلاق التصويت في جولة الإعادة بالخارج، اليوم الإثنين، وفقًا للجدول الزمني للانتخابات، في دوائر جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والبالغ عددها 55 دائرة متبقية من هذه المرحلة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

جائزة ساويرس الثقافية تعلن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء "جائزة ساويرس الثقافية"، القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو، عن أعمالهم التي استقرت عليها آراء أعضاء لجان تحكيم الجائزة في دورتها الحادية والعشرين، بعد مراجعة دقيقة لمئات الأعمال المتقدمة، واختيار أبرزها للتنافس في المرحلة النهائية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الزراعة تطلق شراكة مع المجتمع المدني لمكافحة انتشار كلاب الشوارع

اجتمع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع ممثلي جمعيات الرفق بالحيوان، لبحث آليات تفعيل قانون تنظيم حيازة الحيوانات، وبخاصة ملف كلاب الشوارع، ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بما يحقق التوازن بين حماية الصحة العامة والالتزام بالمعايير الإنسانية في التعامل مع الحيوانات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بالأسماء.. تعيين 14 رئيسًا لمجالس الأقسام العلمية بقصر العيني

أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عدة قرارات بتعيين وتجديد تعيين 14 رئيسًا لمجالس الأقسام العلمية بكلية طب قصر العيني، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم المنظومة الأكاديمية والطبية، وتعزيز كفاءة الأداء العلمي والإداري داخل الكلية، باعتبارها قلعة الطب في مصر وافريقيا والشرق الأوسط.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الأرصاد تحذر: أمطار متفاوتة الشدة قد تغزر على هذه المناطق

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور عبر الأقمار الصناعية تشير إلى ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق متفرقة من دمياط وبورسعيد وشمال سيناء.

للتفاصيل.. اضغط هنا

اليوم.. لجان الشيوخ تفتح ملفات الصحة والبنية التحتية للطرق

تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء الدكتور هشام الششتاوي، اليوم الأثنين اجتماعًا، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل الله فاروق محمد بشأن إقامة مستشفى عام - تشمل جميع التخصصات العلاجية بمنطقة الطروات".

للتفاصيل.. اضغط هنا

التنمية المحلية تفتش على 10 مراكز تكنولوجية في أسيوط.. ماذا وجدت؟

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، تقريرًا من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة بمحافظة أسيوط والمرور على 10 مراكز تكنولوجية وهي (الديوان العام - مركز ومدينة أسيوط - حي شرق أسيوط - حي غرب أسيوط ـ مركز ومدينة البداري ـ مركز ومدينة صدفا - مركز ومدينة أبوتيج - مركز ومدينة الفتح - مركز ومدينة أبنوب - مركز ومدينة ساحل سليم).

للتفاصيل.. اضغط هنا