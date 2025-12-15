كتب- أحمد السعداوي:

حصدَ الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي، جائزةَ الكويت للإبداع لعام 2025، في تقدير يعكس حجم إسهاماته المؤثرة في مجالات الصحة النفسية، ونشر الوعي النفسي، وتعزيز البعد المجتمعي لقضايا التوازن والصحة النفسية في العالم العربي.

وجاء الإعلان عن فوز الدكتور مهاب مجاهد، خلال حفل رسمي أُقيم بدولة الكويت؛ حيث تسلَّم الجائزة وسط حضور نخبة من الشخصيات الإعلامية والثقافية، معربًا عن اعتزازه بهذا التكريم، ومؤكدًا، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" امتنانه العميق، بقوله "اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا، جائزة الكويت للإبداع لعام 2025".

ووجَّه مجاهد الشكر إلى دولة الكويت وملتقى الإعلام العربي على هذا التقدير، مشيدًا بحسن التنظيم والدور الذي تقوم به الجهات المعنية في دعم المبدعين وتكريم التجارب المؤثرة في المجالات الإنسانية والمجتمعية.

ويُعد الدكتور مهاب مجاهد أحد الوجوه البارزة في مجال الطب النفسي على المستويين المهني والإعلامي؛ حيث يجمع بين العمل الإكلينيكي وريادة الأعمال والاستشارات التربوية، وقد تخرَّج في كلية الطب بجامعة عين شمس، وحصل على درجة الماجستير في الطب النفسي من جامعة جنوب ويلز بالمملكة المتحدة، كما يتمتع بعضوية الجمعية الأمريكية لعلاج الأسر والأزواج.

وجرى اختياره مستشارًا لمؤسسة بيرسون إديكسل، إحدى كبرى المؤسسات التعليمية على مستوى العالم، في ضوء خبراته الأكاديمية والعملية الممتدة، ودوره في تطوير المحتوى والبرامج المرتبطة بالصحة النفسية والتعليم.

