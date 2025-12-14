الإسلام والعالم.. وزير الأوقاف ضيف صالون ماسبيرو الثقافي الثلاثاء

كتب- أحمد الجندي:

يحل وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري ضيفًا على صالون ماسبيرو الثقافي، باستديو أحمد زويل، بعد غدٍ الثلاثاء، في لقاء يناقش فيه قضية "الإسلام والعالم.. حالة الدين في القرن الحادي والعشرين".

ويحضر الصالون نخبة من الإعلاميين والكتاب ورؤساء التحرير، في إطار الحوارات الفكرية التي ينظمها الصالون لمناقشة القضايا الفكرية والثقافية المعاصرة.

يُذكر أن صالون ماسبيرو الثقافي استضاف في وقت سابق عددًا من الشخصيات البارزة، من بينهم وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة الدكتور محمود محيي الدين، ووزير الخارجية الأسبق السفير نبيل فهمي.