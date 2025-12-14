"نقل الكهرباء" توقع عقدًا لدعم مشروعاتها في شمال ووسط سيناء

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا جديدًا يستهدف دعم وتأمين التغذية الكهربائية في منطقتي شمال ووسط سيناء، في إطار خطط الدولة لتطوير ورفع كفاءة الشبكة القومية للكهرباء.

وقعت العقد المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مع شركة إبيك تكنولوجي للمقاولات العامة والصناعات الكهربائية، ومثل الشركة في التوقيع المهندس وليد جلال، رئيس مجلس الإدارة، وذلك بحضور المهندس أحمد فتحي، رئيس قطاعات المشروعات المركزية للجهد الفائق، والمهندسة زينب قمر، رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق.

ويتضمن المشروع توسعة محطة محولات بغداد جهد 22/66/220 ك.ف، من خلال إضافة خليتين خط جهد 220 ك.ف من النوع التقليدي (AIS)، بنظام تسليم مفتاح، وذلك ضمن خطة تطوير منظومة نقل الكهرباء بمنطقة كهرباء القناة.

ويأتي تنفيذ المشروع استجابة للاحتياجات المتزايدة بالمنطقة، حيث يستهدف تعزيز قدرات الشبكات الكهربائية بشمال ووسط سيناء من خلال تطبيق النظام الحلقي لرفع كفاءة التشغيل، إلى جانب تأمين الأحمال الصناعية المهمة بمدينة بغداد ودعم التوسعات الحالية والمستقبلية في الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 12 شهرًا من تاريخ توقيع العقد أو الاستلام الفعلي للموقع، في إطار التزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير ورفع جاهزية واستقرار الشبكة القومية.