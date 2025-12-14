شهدت مصر، اليوم الأحد أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان وزارة الصحة الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا، كما كشفت هيئة الدواء المصرية عن جرعات الدواء المخصص للوقاية وعلاج الإنفلونزا الموسمية (أ و ب)، بالتزامن مع انتشار الفيروس وارتفاع حالات الإصابة، مشددة على أهمية الالتزام بالإرشادات الطبية والجرعات المقررة لكل فئة عمرية.

بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن بيانات الموقف الوبائي الحالية توضح هيمنة فيروس الإنفلونزا على خريطة الأمراض التنفسية في مصر، حيث يستحوذ على ما يقرب من ثلثي الإصابات التي تم رصدها خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن الفيروس المخلوي التنفسي يأتي في المرتبة الثانية بنسبة تقترب من 18%، بينما تتوزع بقية الإصابات على فيروسات "البارا إنفلونزا"، و"الراينو" و"الأدينو" بنسب محدودة للغاية.

"إعلامي الوزراء" يصدر بيانا بشأن أنباء نفوق 500 رأس ماشية بالمنوفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن نفوق 500 رأس ماشية بمحافظة المنوفية، وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المنوفية سجلت حالتين فقط مصابتين بمرض الحمى القلاعية ولا صحة للأرقام المتداولة بشأن نفوق أعداد كبيرة من الماشية.

تفاصيل تنفيذ شقق مشروع ديارنا بحدائق أكتوبر -(صور)

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، تفاصيل تنفيذ مشروع ديارنا السكني بمنطقة الداون تاون.

ويقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 62 فدانًا، في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، ويضم المشروع 118 عمارة سكنية، بإجمالي 3068 وحدة، بواقع 26 وحدة داخل كل عمارة، وتتكون العمارة من دور أرضي و5 أدوار متكررة، بالإضافة إلى دور بنتهاوس.

علاج الإنفلونزا.. هيئة الدواء تحدد الجرعات والصحة تكشف عن "أمر خطر"

كشفت هيئة الدواء المصرية عن جرعات الدواء المخصص للوقاية وعلاج الإنفلونزا الموسمية (أ و ب)، بالتزامن مع انتشار الفيروس وارتفاع حالات الإصابة، مشددة على أهمية الالتزام بالإرشادات الطبية والجرعات المقررة لكل فئة عمرية.

وأوضحت هيئة الدواء أن الدواء يُستخدم للوقاية من العدوى لدى المرضى الذين تبلغ أعمارهم سنة واحدة فأكثر، ولعلاج الحالات الحادة غير المصحوبة بمضاعفات لدى المرضى الذين تبلغ أعمارهم أسبوعين فأكثر والذين ظهرت عليهم الأعراض خلال 48 ساعة من الإصابة.

مدبولي: مستعدون لطرح حلول جدية لمشكلات "ماسبيرو" والصحف القومية

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث إيجاد حلول جذرية للمُشكلات المالية في "ماسبيرو" والصحف القومية

وبحسب بيان، وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة بحل مشكلات "ماسبيرو" والصحف القومية، انطلاقاً من ايمانها بأهمية دور هذه المؤسسات في نشر المعرفة والتنوير، والمُساهمة بأثر إيجابي فاعل في تشكيل الرأي العام وتنمية الوعي الثقافي والاجتماعي.

لمدة 6 أشهر.. التنمية المحلية تخفض رسوم ترخيص المحال العامة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، رقم 1 لسنة 2025، والذي يقضي بتخفيض فئات رسوم ترخيص المحال العامة.

وأكد القرار في مادته الأولى أن التخفيض يعد استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022، بحيث تُطبق الرسوم الجديدة وفق الجدول المرفق بالقرار لمدة 6 أشهر.

"حماية المستهلك" يلزم الشركات بشهادة ضمان عامين واسترجاع السلعة في تلك الحالة

حدد قانون حماية المستهلك، في المادة 22 التزام المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.

ووفقا لقانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة لأي سلعة في خمس حالات وهى:

