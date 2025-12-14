محافظ القاهرة يتفقد سوق اليوم الواحد بحي المرج

كتب- محمد نصار:

تفقد إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، سوق اليوم الواحد الذي أقامته المحافظة أمام حي المرج، بالتعاون مع وزارة التموين، ضمن مبادرة أسواق اليوم الواحد لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسب تبدأ من ١٥% وتصل إلى ٥٠% في بعض السلع.

وبحسب بيان، شارك في السوق الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجهاز الخدمة الوطنية، وجهاز مستقبل مصر، وشركة المصريين، وعدد من شركات القطاع الخاص.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أسواق اليوم الواحد تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمحاربة الغلاء، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم، موضحًا أن الفكرة تقوم على تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يسهم في تخفيض تكلفة السلع دون المساس بجودة المنتجات.

وأكد محافظ القاهرة أن أسواق اليوم الواحد أسهمت في أن يكون المواطن شريكا ورقيبا على الأسواق بمقارنة التخفيضات التي يقدمها السوق بأسعار السلع في المناطق المختلفة، مضيفًا أنه يمكن تغيير أماكن أسواق اليوم الواحد طبقًا للعرض والطلب، واحتياجات المواطنين.

رافق محافظ القاهرة في جولته، منى البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعلاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعبد الباسط عبدالنعيم مدير مديرية التموين، وعدد من قيادات المحافظة.

وتفقد محافظ القاهرة ووزير التموين مواقع العرض للتأكد من التزام العارضين بالأسعار المخفضة وجودة السلع المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية وضمان سلامة السلع الغذائية المطروحة، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير تجربة تسوق آمنة ومريحة للمواطنين.

ودعا محافظ القاهرة، المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأسبوعية من أسواق اليوم الواحد، والاستفادة من التخفيضات.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بتقديم الدعم اللوجيستي لأسواق اليوم الواحد، ودعم نشرها في الأحياء لضمان حصول المواطنين على سلع عالية الجودة بأسعار مناسبة.

وشهد السوق خلال جولة المحافظ إقبالًا كثيفًا من سكان الحي والمناطق المحيطة به الذين حرصوا على الاستفادة من التخفيضات الكبيرة وتنوع السلع الغذائية المطروحة.

ويضم السوق 50 عارضًا لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، والمنظفات والصابون، إلى جانب الدواجن، واللحوم، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، والعصائر، والعسل، والبقوليات، والبيض، بالإضافة إلى منتجات عدد من الأسر المنتجة التي تقدم أطعمة جاهزة للطهو.

