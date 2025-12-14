الطقس غداً.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غداً الاثنين 15 ديسمبر 2025 والظواهر الجوية المتوقعة.

وأوضحت الهيئة، أنه يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة أنه سيكون هناك نشاط للرياح أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

