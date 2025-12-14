"إعلامي الوزراء" يصدر بيانا بشأن أنباء نفوق 500 رأس ماشية بالمنوفية

القاهرة- أ ش أ:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن نفوق 500 رأس ماشية بمحافظة المنوفية، وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المنوفية سجلت حالتين فقط مصابتين بمرض الحمى القلاعية ولا صحة للأرقام المتداولة بشأن نفوق أعداد كبيرة من الماشية.

وأوضح المركز - في بيان اليوم الأحد - أنه وفقًا للوزارة، جميع الحيوانات التي تم تحصينها ضد الحمى القلاعية لم تُصب بالمرض، مشيرًا إلى الحالات المصابة تركزت في الحيوانات التي امتنع أصحابها عن التحصين، مؤكدًا أن التقاعس عن التحصين يعد السبب الرئيسي في انتشار المرض.

وأشار إلى أن حملات التحصين يتم تنفيذها بصفة دورية ثلاث مرات سنويًا، ضمن خطة الدولة لبناء مناعة قوية ومستدامة لدى الثروة الحيوانية، بما يضمن حمايتها من الأمراض الوبائية، ويسهم في دعم الأمن الغذائي للمواطنين.

وأضاف أن إجمالي جرعات التحصين التي تم تنفيذها ضمن الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، تجاوز حتى الآن 8.5 مليون جرعة، منذ انطلاق الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن الالتزام بتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية يمثل خط الدفاع الأول لحماية الثروة الحيوانية ومنع تكرار انتشار المرض.

وأوضح المركز الإعلامي أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتوازي مع أعمال التحصين، نفذت أكثر من 7 آلاف ندوة إرشادية على مستوى القرى والمراكز، بجانب حملات التوعية المباشرة للمربين، والمرور الميداني على أسواق الماشية لتطهيرها ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات، فضلًا عن أعمال التقصي الوبائي وتقديم الدعم الفني والإرشادي.

وناشدت الوزارة كافة المربين بضرورة التعاون مع الحملة القومية الجارية والإسراع بتحصين ماشيتهم في المواعيد المحددة، حفاظًا على الثروة الحيوانية، مع استمرار تلقي البلاغات وطلبات التحصين والدعم عبر الخط الساخن 19561.