كتب- محمد فتحي:

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 14-12-2025، على أغلب محافظات ومناطق الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم الأحد باردا في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

ومن المتوقع أيضا أن يكون هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بحسب ما أعلنت عنه الهيئة.

وأكدت الهيئة أنه من المتوقع أيضا أن تكون هناك فرص لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من محافظة البحر الأحمر.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 13 والعظمى 21 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 12 والعظمى 21 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 12 والعظمى 20 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 20 درجة.

- دمياط الصغرى 14 والعظمى 20 درجة.

- بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 20 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20 درجة.

- العلمين الصغرى 12 والعظمى 20 درجة.

- مطروح الصغرى 12 والعظمى 20 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 22 درجة.

- السويس الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- العريش الصغرى 13 والعظمى 19 درجة.

- رفح الصغرى 13 والعظمى 19 درجة.

- طابا الصغرى 12 والعظمى 19 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 24 درجة.

- الغردقة الصغرى 14 والعظمى 23 درجة.

- مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 23 درجة.

- الفيوم الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- بني سويف الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- المنيا الصغرى 09 والعظمى 22 درجة.

- أسيوط الصغرى 08 والعظمى 22 درجة.

- سوهاج الصغرى 10 والعظمى 23 درجة.



- قنا الصغرى 09 والعظمى 24 درجة.

- الأقصر الصغرى 10 والعظمى 24 درجة.

- أسوان الصغرى 11 والعظمى 24 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 06 والعظمى 23 درجة.