رئيس الوزراء يتفقد مركز طب الأسرة بطحانوب ضمن مشروعات "حياة كريمة"

كتب- أحمد السعداوي:

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال تفقده مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، اليوم السبت، بقرى مركز شبين القناطر؛ لتفقد مركز طب الأسرة بقرية طحانوب، الذي تم تنفيذه ضمن مشروعات المبادرة في المرحلة الأولى.

وأكد مدبولي، في بداية تفقده لمركز طب الأسرة بالقرية، أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في القطاع الصحي تُجسد اهتمام الدولة بتحقيق الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية؛ خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قطاع الصحة تلتزم بهذا الهدف الراسخ، وتعمل عبر منظومة متكاملة من الخدمات والأنشطة التي تصل إلى مختلف القرى على مستوى المحافظات، ويشمل ذلك بناء ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية وتجهيزها، بالإضافة إلى إنشاء مراكز طبية متخصصة، وهو ما يجسده مركز طب الأسرة بطحانوب.

واستمع رئيس الوزراء، في أثناء التفقد، إلى شرح من الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، حول المركز والخدمات الطبية التي يقدمها للمواطنين؛ حيث أوضح أن هذا المشروع يعد من ضمن 24 مشروعًا مماثلًا، والتي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية لأهالي قرى مركز شبين القناطر وتوابعها، وتوفير خدمات طبية شاملة وميسرة.

وأضاف الشلقاني أن المركز يتكون من ثلاثة طوابق؛ حيث يقدم مجموعة شاملة من خدمات الرعاية الصحية الأولية، ومنها (عيادة طب الأسرة، عيادة الأسنان، عيادة الإسعافات الأولية، صيدلية متكاملة، معمل للتحاليل، خدمات رعاية الأمومة والطفولة، مركز للأشعة، مكاتب إدارية تنظيمية).

وبلغت تكلفته الإجمالية نحو 60 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة 100%، وتم تسليمه وبدء التشغيل الفعلي.

ولفت الشلقاني إلى أن مركز طب أسرة "طحانوب" يشتمل على قسم خاص بالمشورة، وكذا تنظيم الأسرة، مضيفًا أن هناك العديد من ملفات طب الأسرة التي تتمثل في: المبادرات، والتطعيمات، والسمعيات، والمعمل، والصيدلية. وتشمل الخدمات المقدمة داخل المركز أيضًا (الطوارئ، ومنفذ صرف الألبان، وعيادة الشباب والمراهقين، والعلاج الطبيعي، والعيادات التخصصية).

وأشار الشلقاني إلى أن مركز طب أسرة "طحانوب" يضم قوة بشرية قوامها 83 (طبيبًا بشريًّا، وتمريضًا، وأطباء أسنان، وصيادلة، وأطباء علاج طبيعي، وفنيي معمل، وإخصائيين بشريين، وإداريين، وعمالًا، ومراقبًا صحيًّا، وفني إحصاء، ورائدات).

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أيضًا أن مبنى المركز يُقام على مساحة 850 مترًا مربعًا، ويبلغ عدد الغرف بالمبنى 58 غرفة.

وحرص رئيس الوزراء على تفقد غرف العزل وغرف العيادات، وحرص أيضًا على الاطمئنان على مستوى الخدمات وجودتها، ومدى تردد المواطنين على المبادرات والخدمات الصحية التي يقدمها المركز، كما اطمأن على توافر مختلف الأدوية.

