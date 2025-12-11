البيئة: معايير صارمة لحماية البحر الأحمر من التلوث

أكد الدكتور تامر كمال، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، أن الوزارة تُشجع اعتماد الحلول الصديقة للبيئة داخل المحميات والجزر البحرية، وعلى رأسها استخدام الطاقة الشمسية.

وقال "كمال"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "النهار"، إن ذلك يأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة للاقتصاد الأزرق، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الثروات الطبيعية.

وأضاف أن جميع المنشآت القائمة على السواحل مُلزمة بالامتثال الكامل للمعايير الخاصة بمعالجة الصرف وحماية مياه البحر من أي تلوث، لضمان استدامة هذه النظم البيئية الفريدة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي، إلى أن المشروعات البيئية النموذجية على الجزر تُعد نموذجًا متكاملًا يجمع بين توفير الخدمات اليومية للزوار والحفاظ على الموارد.

وأوضح أن هذه المشروعات تقوم على عدة ركائز، تشمل الاعتماد على الطاقة المتجددة، وإعادة تدوير المخلفات بشكل كامل، ومنع أي ملوثات من الوصول إلى البحر، بالإضافة إلى إنشاء أنظمة رصد بيئي فعّالة لمراقبة أي انحرافات أو تهديدات محتملة.

