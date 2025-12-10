إعلان

مدبولي: زيادة الاحتياطي الأجنبي إلى 50.2 مليار دولار

كتب : محمد أبو بكر

07:57 م 10/12/2025

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن البنك المركزي أعلن زيادة جديدة في احتياطي العملة الأجنبية، ليصل إلى نحو 50 مليارًا و266 مليون دولار، بزيادة تقارب 145 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات المالية.

وأضاف "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي: إن لقاءاتنا مع محافظ البنك المركزي مستمرة، وهناك تنسيق كامل؛ لأن الهدف العام لنا جميعًا هو خفض معدل التضخم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى انخفاض معدل التضخم لشهر نوفمبر، مؤكدًا أن ذلك يأتي بعد المخاوف من استمرار صعود التضخم الشهر الماضي وتداعيات ارتفاع أسعار الوقود.

وأوضح أن هذا الانخفاض جاء نتيجة تحسن أسعار مجموعة الطعام والشراب كسلع أساسية، وهو ما ساهم بشكل رئيسي في انخفاض المؤشر العام للتضخم.

وتابع رئيس الوزراء: هذا الانخفاض يطمئن الحكومة فيما يتعلق بالوصول إلى الرقم المستهدف للتضخم السنوي وهو 10% بنهاية العام، مؤكدًا أن هذا كان ضمن توقعات الحكومة رغم وجود شكوك حول إمكانية تحقيق هذا الهدف.

الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي خلال المؤتمر الصحفي زيادة الاحتياطي الأجنبي البنك المركزي المصري

