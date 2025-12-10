على رأسها خفض الدين.. رئيس الوزراء يُحدد 3 أولويات رئيسية للحكومة

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الشغل الشاغل للحكومة في الوقت الحالي يتركز على ملف تخفيض الدين، سواء الدين العام الإجمالي أو الدين الخارجي، مؤكدًا أن المؤشرات الاقتصادية، وزيادة الصادرات، والنمو في القطاعات الإنتاجية تسير في المسار السليم.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الأربعاء، أن تخفيض الدين وخدمة الدين مرتبطان بشكل وثيق بأسعار الفائدة، والتي لن تنخفض إلا مع تحقيق معدلات تضخم أقل، وهو ما تسعى الحكومة لتحقيقه بما يضمن مساحة أكبر للإنفاق على الصحة والتعليم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تولي أولوية قصوى للإسراع في تنفيذ مشروعين رئيسيين، ينظر إليهما الرئيس عبد الفتاح السيسي على أنهما من أهم المشروعات الوطنية، وهما مشروع "التأمين الصحي الشامل" ومبادرة "حياة كريمة".

وأوضح مدبولي أن نجاح الحكومة في تقليص المدة الزمنية لإنهاء هذين المشروعين سيحقق الأثر الأكبر على مستوى تحسين حياة المواطن المصري.

وأكد مدبولي أن تركيز الحكومة خلال المرحلة الحالية ينصب على هذه الملفات الاستراتيجية، لما لها من تأثير مباشر على جودة حياة المواطنين ودعم مسار التنمية المستدامة في مصر.