أعلن المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر صحفي للهيئة، انطلاق التصويت في 30 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 التي أُلغيت نتائجها بقرار من المحكمة الإدارية العليا.

وناشد "بنداري" المواطنين المقيدين في قاعدة بيانات الدوائر الثلاثين بالمشاركة والنزول للتصويت، مؤكداً عدم السماح لأي طرف بالتأثير على رغبتهم، مشدداً على أنه "لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان ضد رغبة الناخبين".

ودعا المواطنين إلى تحميل تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات للتعرّف على لجانهم الانتخابية ومعرفة أوقات الذروة داخل كل لجنة لاتخاذ القرار الأنسب للتصويت.

تُجرى انتخابات مجلس النواب داخل 30 دائرة في 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعدًا في 2372 لجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بهذه الدوائر 16 مليونًا و43 ألفًا و297 ناخبًا.

تشمل الجيزة أكبر عدد بـ 7 دوائر و571 لجنة، تليها المنيا بـ 5 دوائر و489 لجنة، ثم البحيرة بـ 4 دوائر و300 لجنة، وأسيوط والأقصر وأسوان بـ 3 دوائر لكل منها. فيما تضم الفيوم وسوهاج والإسكندرية دائرة واحدة لكل محافظة، والوادي الجديد دائرتين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن التصويت مستمر من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع ساعة راحة من الثالثة إلى الرابعة، ودعت المواطنين للمشاركة واختيار من يمثلهم في التشريع والرقابة.

