إعلان

اللواء خالد اللبان يُعلن تدشين قصر ثقافة الغردقة: ليس مجرد مبنى

كتب : محمد شاكر

09:44 م 01/12/2025

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، منذ قليل، قصر ثقافة الغردقة، وذلك في ضوء خطة وزارة الثقافة ومحافظة البحر الأحمر لتطوير المراكز الثقافية ودعم الأنشطة الفنية والإبداعية بالمحافظة.


ومن جانبه قال اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون الهيئة العامة لقصور الثقافة: إن تطوير قصر ثقافة الغردقة اليوم ليس مجرد استعادة مبنى إلى العمل، بل هو استعادة نبض ثقافي لمدينة تشهد حضورا سياحيا عالميا، وتستحق أن تكون واجهة حضارية مشرقة تعكس جمال الإنسان المصري وإبداعه.


وأضاف: لقد جاء التطوير شاملا لبنية القصر وبرامجه، ليصبح قادرا على خدمة أبناء المحافظة، واستقبال ضيوفها من السائحين والمهتمين بالفنون، بما يليق بمدينة عالمية مثل الغردقة.


وتابع: يسعدني أن أوكد أن قصر الثقافة قد استعاد جاهزيته الكاملة لاستقبال الفعاليات الفنية تحت مظلة برنامج "ليالي الفن"، وضمن بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة ومحافظة البحر الأحمر، الهادف إلى تنشيط الحركة السياحية وتعظيم موارد الهيئة، وتقديم نموذج رائد للشراكة بين الثقافة والتنمية والسياحة.


وأكمل: كما يسعدني التأكيد أن فندق القصر أصبح مهيأً لاستقبال الزوار كنزل ثقافي يتيح تجربة إقامة تعكس روح الثقافة المصرية، ويقدم خدمات نوعية تليق بضيوف المحافظة وبخصوصية هذا الموقع المميز.


وواصل اللبان: ونحن نحتفل اليوم بعودة هذا الصرح الثقافي المضيء في ثوبه الجديد، أود أن أشير إلى ما أعدته اللجنة المنظمة من فقرات فنية متنوعة تجسد روح الإبداع المصري، وتبرز جمال الفنون التي نعتز بتقديمها على مسارحنا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء خالد اللبان صر ثقافة الغردقة حافظ البحر الأحمر، لدكتور أحمد فؤاد هنو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن الشبورة المائية وطقس الساعات المقبلة
منظمة الصحة العالمية تحذر من حقن فقدان الوزن |تفاصيل
قرار من الاتحاد الأفريقي بشأن أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
يلتقي منتخب مصر الثاني بالنسخة الجارية من كأس العرب قطر
"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا
مصدر: تقسيم تذكرة أتوبيسات النقل العام يشمل الأتوبيسات المكيفة
هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة