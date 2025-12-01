اللواء خالد اللبان يُعلن تدشين قصر ثقافة الغردقة: ليس مجرد مبنى

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، منذ قليل، قصر ثقافة الغردقة، وذلك في ضوء خطة وزارة الثقافة ومحافظة البحر الأحمر لتطوير المراكز الثقافية ودعم الأنشطة الفنية والإبداعية بالمحافظة.



ومن جانبه قال اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون الهيئة العامة لقصور الثقافة: إن تطوير قصر ثقافة الغردقة اليوم ليس مجرد استعادة مبنى إلى العمل، بل هو استعادة نبض ثقافي لمدينة تشهد حضورا سياحيا عالميا، وتستحق أن تكون واجهة حضارية مشرقة تعكس جمال الإنسان المصري وإبداعه.



وأضاف: لقد جاء التطوير شاملا لبنية القصر وبرامجه، ليصبح قادرا على خدمة أبناء المحافظة، واستقبال ضيوفها من السائحين والمهتمين بالفنون، بما يليق بمدينة عالمية مثل الغردقة.



وتابع: يسعدني أن أوكد أن قصر الثقافة قد استعاد جاهزيته الكاملة لاستقبال الفعاليات الفنية تحت مظلة برنامج "ليالي الفن"، وضمن بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة ومحافظة البحر الأحمر، الهادف إلى تنشيط الحركة السياحية وتعظيم موارد الهيئة، وتقديم نموذج رائد للشراكة بين الثقافة والتنمية والسياحة.



وأكمل: كما يسعدني التأكيد أن فندق القصر أصبح مهيأً لاستقبال الزوار كنزل ثقافي يتيح تجربة إقامة تعكس روح الثقافة المصرية، ويقدم خدمات نوعية تليق بضيوف المحافظة وبخصوصية هذا الموقع المميز.



وواصل اللبان: ونحن نحتفل اليوم بعودة هذا الصرح الثقافي المضيء في ثوبه الجديد، أود أن أشير إلى ما أعدته اللجنة المنظمة من فقرات فنية متنوعة تجسد روح الإبداع المصري، وتبرز جمال الفنون التي نعتز بتقديمها على مسارحنا.