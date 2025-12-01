محافظ القاهرة: الصحافة نبض الشارع.. ونقدر دورها في النقد البناء

على هامش "إيديكس".. وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يلتقيان عددًا من قادة

أكد الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة أنه فخور بوجوده داخل قلعة الحريات نقابة الصحفيين مقدرا دورها العظيم في توعية المواطنين وخدمة المجتمع والدولة في رؤيتها 2030 حول بناء الإنسان .

وأشار صابر خلال كلمته احتفالية نقابة الصحفيين بتوزيع تأشيرات الحج والعمرة، إلى إن لجنة الشؤون العربية والحج والعمرة تبذل مجهودًا كبيرًا في خدمة الصحفيين وأسرهم، وتيسر علي الصحفيين أداء شعائر الحج والعمرة، مشددًا أن المحافظة تقدر وتقديم كل سبل الدعم وذلك لخدمة المواطنين.



وأكد محافظ القاهرة، أنه يعتز دائما الصحافة والصحفيين وحرصهم على إيصال الرسالة للمواطن مقدرًا وحتى في النقد البناء من أجل الإصلاح، لأن الصحافة هي نبض الشارع.

وتستضيف لجنتا الشئون العربية والخارجية والحج والعمرة بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وذلك ضمن فعاليات الصالون الشهري للجنة، الذي يأتي بالتزامن مع الاحتفال بتوزيع تأشيرات العمرة.

ويناقش الصالون موضوعًا محوريًا بعنوان: "معركة الهوية وحماية الثوابت في عالم سريع التغيّر"، وهو أحد الموضوعات، التي تكتسب أهمية متزايدة في ظل التحولات المتسارعة، التي يشهدها العالم.

و قامت نقابه الصحفيين بتكريم الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة و تقديم درع تذكاري له.

يشهد الصالون توزيع تأشيرات العمرة للزملاء الصحفيين المشاركين في برنامج العمرة، الذي تنظمه النقابة، إلى جانب مشاركة فضيلة الدكتور أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف لشرح مناسك العمرة للزملاء المشاركين فى عمرة شهر ديسمبر، والمنشد محمود هلال، منشد الشارقة، ومديح لأبناء الطريقة البرهامية لإحياء أجواء الاحتفال بتوزيع تأشيرات العمرة، وتقديم الإعلامى الدكتور وليد الحسيني.

