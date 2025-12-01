إعلان

وزير الأوقاف يكلف محمد رجب خليفة بمنصب رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

04:50 م 01/12/2025

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

كلف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الشيخ محمد رجب خليفة، مدير مديرية المنوفية، بمنصب رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة بالوزارة.

يأتي ذلك خلفا للدكتور أيمن أبو عمر، الذي تم انتدابه للعمل بمكتب مفتي الجمهورية.

كان الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، عقد مؤتمراً صحفيا، صباح الاثنين، لإعلان تفاصيل النسخة الجديدة من المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

وقال وزير الأوقاف، إنه سيتم تكريم الفائزين في النسخة ٣٢ من المسابقة العالمية للقرآن الكريم فى احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

